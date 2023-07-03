В июне за нарушение госграницы Азербайджана задержаны 40 человек - ГПС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики в течение июня 2023 года продолжила меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в понедельник Trend в ГПС, в июне за нарушение государственной границы были задержаны 40 человек. Из них 19 - граждане Азербайджана, 9 - Пакистана, 4 - Турции, 4 - Афганистана, 1 - Украины, 1 - Ирана и 2 - Индии.

В рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией были задержаны 25 человек, которые попытались пересечь государственную границу с фальшивым паспортом, поддельным штампом с датой и чужим документом.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 973 человека, в отношении них приняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджанской Республики выявлено и передано в соответствующие органы 298 находящихся в розыске лиц, предотвращен выезд из страны 532 лиц, которым запрещено покидать страну, а также предотвращен въезд в страну 19 лиц, которым запрещено приезжать в Азербайджан.

В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявлено и изъято из незаконного оборота 178 килограммов 232 грамма наркотических средств и 11388 единиц психотропных таблеток.

В результате мероприятий в рамках борьбы с контрабандой была задержана контрабанда на общую сумму 3 миллиона 275 тысяч 777 манатов, в том числе наркотические средства, пистолеты марки ПМ, патроны, лекарственные препараты, алкогольные напитки и табачные изделия.

Мероприятия по организации надежной охраны государственных границ продолжаются.