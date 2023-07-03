Незаконные армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:02)

БАКУ /Trend/ - 3 июля с 10:40 до 11:40 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, несколько раз подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Агдама.

Как сообщили в понедельник Trend в Минобороны, подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдама.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы по установке фортификационных сооружений были немедленно приостановлены.