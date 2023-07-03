Пожар в жилом доме в Баку потушен (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Пожар в жилом доме в Баку потушен.

Об этом Trend сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что на "горячую линию" МЧС "112" поступила информация о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Рахиба Мамедова в Хатаинском районе Баку.

На место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и спасательные силы Бакинского регионального центра МЧС, пожар был в скором времени потушен.