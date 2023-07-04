Повторение подобного землетрясения маловероятно - Гурбан Йетирмишли

БАКУ/Trend/ - Маловероятно, что такое землетрясение повторится.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в связи с произошедшим в Каспийском море землетрясением генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли.

По его словам, небольшие толчки случаются всегда.

"Землетрясение магнитудой 5,5 вряд ли повторится. Но может случиться так, что в промежутках произойдет ощутимое землетрясение магнитудой 3. Хотя этого может и не произойти. Дело в том, что очаг землетрясения расположен на большой глубине - 65 километров",- отметил он.

Отметим, что минувшей ночью в Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязани произошло землетрясение силой около 6 баллов, в Сумгайыте, на Абшеронском полуострове и близлежащих территориях - 5-4 балла, в Каспийском море, у берегов Азербайджана - 5,5 балла.