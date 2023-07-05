Сотрудники ANAMA попали в ДТП в Физули

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) попали в дорожно-транспортное происшествие в Физули.

Об этом в среду Trend сообщили в пресс-службе агенства.

Согласно информации, 5 июля на территории села Кюрдмахмудлу Физулинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате происшествия пострадали сотрудники ANAMA Магеррамов Орхан, Гаджиев Джейхун, Асланов Афиг и Ахмедов Эльнур. Пострадавшие госпитализированы в Физулинскую центральную районную больницу.

ДТП произошло в нерабочее время, когда сотрудники агентства передвигались на личном автомобиле.

Дополнительная информация по данному инциденту будет предоставлена.