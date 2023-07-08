Задержан человек, ввезший в Азербайджан 93 кг наркотиков из Ирана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Очередное мероприятие по задержке контрабандистов, занимающихся ввозом наркотиков в Азербайджан с иранского побережья Каспийского моря, было проведено сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе МВД, на основе поступившей оперативной информации в результате проведенного в Сабунчинском районе Баку мероприятия за организацию незаконного оборота наркотиков был задержан житель Масаллинского района Рафиг Агаев. В ходе осмотра его автомобиля было обнаружено 93 килограмма наркотиков (74 килограмма марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 11 килограммов опиума, 8 килограммов метамфетамина), а также 30 таблеток, содержащих наркоти.

Было отмечено, что обнаруженные у Рафика Агаева наркотические средства были упакованы в специальные пластиковые бочки, поскольку они были доставлены в страну морским путем. Задержанный заявил, что с целью получения материального дохода он забрал наркотики из укрытия в Сабунчинском районе, где их оставил гражданин Ирана, некто по прозвищу "Кязым", личность которого устанавливается следствием.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении Рафика Агаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжаются оперативные мероприятия. Продолжаются операции по задержанию других членов наркосети, которые пытались ввезти наркотические средства на территорию страны.

Отметим, что в последнее время участились попытки транспортировки наркотиков в страны Европы транзитом через Азербайджан. Это объясняется благоприятными рельефными условиями страны, чем пользуются контрабандисты, преимущественно граждане Ирана, пытаясь ввезти наркотики в страну через море и труднодоступные горные места.