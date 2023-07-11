Пресечена очередная попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 11 июля 2023 года с 10:05 до 14:55 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли очередную попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в направлении Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов.

Как передает во вторник Trend об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджанской Республики.

В результате неотложных мер, принятых азербайджанскими подразделениями, работы были немедленно остановлены.