Незаконные армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 11 июля в 23:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

Как сообщили Trend в минобороны, кроме того, 12 июля в 05:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Забух Лачинского района.

Подразделениями азербайджанской армии приняты ответные меры.