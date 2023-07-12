ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 12 июля 2023 года в 09:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

Как сообщили в среду Trend в Минобороны Азербайджана, помимо этого, с 10:50 до 12:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенные в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Забух Лачинского района.

Подразделениями Азербайджанской армии на указанных направлениях были приняты адекватные ответные меры.