Пресечена очередная попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 15 июля около 10:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского района.

Как сообщили в субботу Trend в Министертсве обороны Азербайджанской Республики, в результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работа была немедленно остановлена.