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Пресечена очередная попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана

Происшествия Материалы 15 июля 2023 11:31 (UTC +04:00)
Пресечена очередная попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения на территории Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 15 июля около 10:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского района.

Как сообщили в субботу Trend в Министертсве обороны Азербайджанской Республики, в результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работа была немедленно остановлена.

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