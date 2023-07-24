На заводе Министерства оборонпрома в Ширване взорвался боеприпас, есть погибший

БАКУ /Trend/ - На заводе Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики в Ширване взорвался боеприпас.

Как сообщил в понедельник в ответ на запрос Trend начальник Отдела информационных технологий Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики Яшар Исаков, сегодня около 12 часов в ООО "Ширванский Аразский завод" Министерства оборонной промышленности произошел взрыв при сжатии промежуточного редуктора взрывчатого вещества М6.

"Один человек погиб и один получил ранение руки. В настоящее время проводится расследование. Дополнительная информация будет предоставлена", - сказал Исаков.