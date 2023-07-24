Генпрокуратура Азербайджана начала расследование взрыва в Ширване

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана начала расследование в связи со взрывом, произошедшим на заводе Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики в Ширване.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, в Ширванской городской прокуратуре ведется расследование взрыва боеприпаса на заводе Министерства оборонной промышленности, расположенном в городе Ширван, в результате которого погиб один человек и есть один пострадавший.

В настоящее время место происшествия осматривают сотрудники Ширванской городской прокуратуры и прокурор-криминалист.

Отметим, что сегодня около 12 часов в ООО "Ширванский Аразский завод" Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики произошел взрыв при сжатии промежуточного редуктора взрывчатого вещества М6, в резутате чего, один человек погиб и один получил ранение руки. В настоящее время проводится расследование.