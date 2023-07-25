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Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 25 июля 2023 00:10 (UTC +04:00)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Пожар на заросшей камышом открытой местности, где находятся также бытовые отходы, в районе улицы Сулеймана Ахмедова Хатаинского района города Баку полностью потушен сотрудниками Государственной пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили Trend в пресс-службе МЧС.

Как отметили в МЧС, несмотря на сильный ветер, благодаря быстрому и профессиональному реагированию на инцидент, сотрудники МЧС смогли предотвратить распространение огня на близлежащие нефтяные резервуары и нефтепроводы, проходящие через район.

Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар на открытой местности в Баку полностью потушен (ФОТО/ВИДЕО)
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