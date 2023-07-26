Должностные лица Бакинского транспортного агентства привлечены к уголовной ответственности (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по незаконным действиям должностных лиц публичного юридического лица "Бакинское транспортное агентство" в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, следствием были установлены основательные подозрения, что заместитель директора отдела организации дорожного движения агентства Вугар Гусейнов, работая на этой должности, вступив в сговор с советником указанной структуры Хикметом Велизаде, в июне-июле 2023 года в обмен на осуществление соответствующих процедур по организации парковочных участков на территории города Баку, получили от различных лиц в общей сложности 16 тысяч 500 манатов в качестве взятки.

На основании предварительных доказательств Вугару Гусейнову и Хикмету Велизаде было предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки группой лиц, находящихся в сговоре, в особо крупном размере) Уголовного кодекса, в их отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по привлечению к ответственности иных лиц, участвовавших в совершении противоправных действий.