В Баку возник пожар на открытой местности (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются мероприятия по борьбе с пожаром на открытой местности на улице Ашуга Гурбана в Хатаинском районе города Баку.
Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики.
Было отмечено, что, несмотря на ветреную погоду, угроза высоковольтным воздушным линиям электропередач, парку топливных баков и жилым домам в этом районе была устранена благодаря своевременному вмешательству сил Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена.
Напомним, что сегодня днем на горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на открытой местности на улице Ашуга Гурбана в Хатаинском районе города Баку.
Тушение пожара осложняется ветреной погодой.