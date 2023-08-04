В Баку возник пожар на открытой местности (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются мероприятия по борьбе с пожаром на открытой местности на улице Ашуга Гурбана в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что, несмотря на ветреную погоду, угроза высоковольтным воздушным линиям электропередач, парку топливных баков и жилым домам в этом районе была устранена благодаря своевременному вмешательству сил Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.

Напомним, что сегодня днем на горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о пожаре на открытой местности на улице Ашуга Гурбана в Хатаинском районе города Баку.

Тушение пожара осложняется ветреной погодой.