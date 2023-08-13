На трассе Губа-Гусар перевернулся пассажирский автобус (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пассажирский автобус "Темса", следовавший из Гусара в Губу, перевернулся. Так, в селе Дигях Губинского района автобус, которым управлял водитель Равиль Махмудов, вылетел с дороги и перевернулся.

Как сообщили Trend в Губинском региональном управлении МВД, к инциденту были немедленно привлечены сотрудники полиции, а пострадавшие госпитализированы.

По предварительной информации, в автобусе находились 22 человека. Никто не погиб.

В настоящее время в следственном отделе Губинского районного управления полиции ведется расследование.

12:13 (GMT +4) В Азербайджане пассажирский автобус, следовавший рейсом Гусар-Губа, перевернулся.

Как сообщает Trend, инцидент произошел в селе Дигях Губинского района.

В результате аварии пострадали более 10 человек.

Проводится расследование причин инцидента.