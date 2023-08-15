Оказавшись в плену, я стал свидетелем ужасных пыток - бывший пленник Шушинской тюрьмы

ШУША/Trend/ - В 1992 году я был ранен в голову и попал в плен в Губадлинском районе.

Об этом сказал во вторник Trend Хабиб Казымов, находившийся в плену в Шушинской тюрьме.

Он сказал, что провел там 1 год и 9 месяцев.

"Оказавшись в плену, я стал свидетелем ужасных пыток. Я видел каждое зверство, которое творилось там. Видел пленных, которых забирали под видом проведения каких-то работ, а потом не привозили обратно. Теперь мы знаем, что они были жестоко убиты и похоронены. Одним словом, в этой Шушинской тюрьме армяне причинили нам много страданий.

Во дворе тюрьмы был бассейн, наполненный водой. Зимой нас после пыток бросали в этот бассейн. Пленных убивали и скармливали их тела свиньям. На наших глазах армяне повесили одного пленного, и мы видели как свинья объедала его труп", - добавил он.

Отметим, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. В результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа, были найдены останки 17 человек.

Напомним, что ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории освобожденных от оккупации села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.