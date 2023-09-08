Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся незаконно перебраться из Ирана в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 06:30 5 сентября на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Лянкяран" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенной вблизи города Астара, пограничным нарядом были обнаружены признаки, свидетельствующие о нарушении государственной границы из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

Немедленно служебная территория была оцеплена и проведены поисковые мероприятия с оповещением правоохранительных органов.

В результате проведенных комплексных оперативных мероприятий были установлены и задержаны нарушители границы - граждане Исламской Республики Афганистан Азхар Нухтар (1997 года рождения) и Сардар Вали Самсоор (2003 года рождения), нарушившие государственную границу с целью выезда из Азербайджана в европейские страны.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.