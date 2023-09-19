Двое азербайджанских военнослужащих ранены в результате армянской провокации (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Двое азербайджанских военнослужащих ранены в результате армянской провокации, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"19 сентября около 11:45 позиции азербайджанской армии, расположенные в Агдамском районе, были обстреляны из минометов и стрелкового оружия различного калибра армянскими незаконными вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

В результате обстрела, двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения. Им была немедленно оказана первая медицинская помощь.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.