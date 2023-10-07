ХАМАС серьезно поплатится за свои действия - МИД Израиля

БАКУ /Trend/ - ХАМАС серьезно поплатится за свои действия.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Израиля в социальной сети "X", передает Trend.

Как отмечается, ХАМАС совершила комбинированную атаку, осуществив запуск ракет и проникновение террористов из сектора Газа на территорию Израиля.

"Однако израильская армия будет защищать гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Министерство призвало гражданских лиц действовать в соответствии со специальными инструкциями, размещенными на Национальном портале по чрезвычайным ситуациям, и оставаться ближе к убежищам. Жителей, проживающих в районах, прилегающих к сектору Газа, попросили остаться в своих домах.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.