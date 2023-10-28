Пожар на фабрике в Сумгайыте потушен (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Пожар на старой пуговичной фабрике в Сумгайыте потушен.

Как передает Trend, пожар вспыхнул в гардеробной комбината общей площадью 30 квадратных метров. Прибывшие по вызову подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС уже потушили пожар.

Во время пожара один сотрудник получил легкое отравление, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По факту ведется расследование.

20:56 (GMT+4) В Сумгайыте на старой пуговичной фабрике вспыхнул пожар.

Как передает Trend, к месту происшествия были задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.