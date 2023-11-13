Землетрясение на турецко-иранской границе ощущалось в Нахчыване (Обновлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:02)

БАКУ /Trend/ - Землетрясение на турецко-иранской границе ощущалось в нескольких районах Нахчывана.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Центр сейсмологической службы Азербайджана.

По данным Бюро исследований землетрясений, землетрясение было зарегистрировано в 40 км к юго-западу от станции Хайдарабад, на турецко-иранской границе. Оно ощущалось в городе Нахчыван, Садаракском, Шахбузском, Шарурском районах Нахчыванской АР силой до 3-4 баллов.

Землетрясение, зарегистрированное в 18:58 по местному времени, произошло на глубине 10 километров.

20:02

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Нахчыванской Автономной Республике произошло землетрясение.

Как сообщает в понедельник Trend, землетрясение, зафиксированное в 18:58, больше всего ощущалось в городе Нахчыван.

Подземные толчки длились около 5-7 секунд.

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