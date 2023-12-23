В одном из районов Баку лопнул водопровод (ФОТО/ВИДЕО) ОБНОВЛЕНО

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:01)

БАКУ /Trend/ - Мы осведомлены о ситуации с водопроводом на территории вокруг парка Гусейна Джавида.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в субботу в "Азерсу".

"После получения соответствующих разрешений будут проведены работы по восстановлению водной линии", - сказали в "Азерсу".

Отметим, что на территории вокруг парка Гусейна Джавида в Ясамальском районе Баку лопнул водопровод, образовались большие лужи.

15:01

БАКУ /Trend/ - На территории вокруг парка Гусейна Джавида в Ясамальском районе Баку лопнул водопровод, образовались большие лужи.

Как сообщает Trend, такая ситуация наблюдается уже несколько дней.

Вода стекается на проезжую часть, что создает определенные трудности для водителей. В морозные дни также существует вероятность образования наледи, что может представлять дополнительную опасность для движения.

Представляем вниманию читателей фото- и видеокадры.