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В Азербайджане произошло землетрясение (Дополнено)

Происшествия Материалы 27 декабря 2023 13:27 (UTC +04:00)

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Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:05)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане произошло землетрясение.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Было отмечено, что, согласно данным Бюро по изучению землетрясений, землетрясение было зарегистрировано в Нефтчалинском районе, в 63 км к югу от станции Ширван. Землетрясение, очаг которого залегал на глубине 47 км, не ощущалось.

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