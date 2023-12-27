В Азербайджане произошло землетрясение (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:05)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане произошло землетрясение.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Было отмечено, что, согласно данным Бюро по изучению землетрясений, землетрясение было зарегистрировано в Нефтчалинском районе, в 63 км к югу от станции Ширван. Землетрясение, очаг которого залегал на глубине 47 км, не ощущалось.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!