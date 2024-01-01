В Баку вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Ильгара Зульфугарова Хатаинского района города Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, на место происшествия были задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.