Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

В Баку вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме (ВИДЕО)

Происшествия Материалы 1 января 2024 01:10 (UTC +04:00)
В Баку вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Ильгара Зульфугарова Хатаинского района города Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, на место происшествия были задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости