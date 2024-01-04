Раскрыты подробности аварии в Лачине

БАКУ /Trend/ - Пострадавших в аварии в Лачине военнослужащих доставили в Ханкенди и Барду.

Как сообщает Trend, в машине находились 11 человек. Двое из них погибли, двое были госпитализированы в больницу Ханкенди в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Бардинского района.

Отметим, что 4 января в Лачинском районе в результате аварии военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглы и Ахундов Сахават Фарасат оглы.