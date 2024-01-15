При взрыве в цехе в Баку из-под завалов спасены 3 человека (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:11)

БАКУ /Trend/ - Для ликвидации последствий пожара и взрыва в цехе, расположенном на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, силами МЧС Азербайджана продолжаются необходимые и неотложные мероприятия.

Как сообщили в понедельник Trend в МЧС Азербайджана, три человека были вытащены спасателями из-под завалов (они живы) и переданы бригаде скорой медицинской помощи, проведена эвакуация находившихся в цехе и поблизости от него граждан.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция с привлечением специально обученных собак Службы спасения особого риска МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена .

15:11

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, в Бинагадинском районе Баку, на улице Кунанбаева произошел взрыв в мебельном цехе, который сопровождался пожаром. Пострадали 24 человека.

Об этом в понедельник Trend сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что на место происшествия были направлены 19 бригад скорой помощи Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи. Пострадавшие получили множественные ожоги и переломы. Одному человеку первая медицинская помощь была оказана на месте. 23 человека были госпитализированы, в том числе некоторые из них в Клинический медицинский центр. 14 человек были эвакуированы в ожоговый центр, действующий при Наримановском медицинском центре.

О состоянии здоровья пострадавших будет предоставлена дополнительная информация.

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