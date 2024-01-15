Новые кадры с места взрыва в цехе в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи со взрывом в цехе на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку силами МЧС продолжается поисково-спасательная операция.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Поисково-спасательная операция проводится непрерывно с учетом того, что под завалами еще могут оставаться люди.

Отметим, что взрыв произошел в мебельном цехе на улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. В результате 6 человек погибли, 24 пострадали, трое были извлечены из-под завалов живыми.

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