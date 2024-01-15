В Сумгайыте произошел взрыв, есть пострадавшие (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в здании общежития, расположенном на улице Я.Мамедова в городе Сумгайыт.

Как сообщает Trend, на основании полученной информации немедленно были задействованы силы Государственной противопожарной службы МВД и Сумгайытского регионального центра МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что взрыв без возгорания произошел в квартире общей площадью 50 кв.м.

В результате происшествия обрушились перегородки квартиры, вылетели оконные рамы. Пострадали 4 человека.

На месте происшествия силами МЧС Азербайджана приняты соответствующие меры безопасности.

Соответствующие ведомства расследуют инцидент.