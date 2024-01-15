Состояние здоровья 3 пострадавших при взрыве в Сумгайыте оценивается как средней степени тяжести - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Пострадавшие (2 взрослых и 2 детей) в результате взрыва, не сопровождавшегося возгоранием, в здании общежития на улице Я.Мамедова в городе Сумгайыт госпитализированы в медицинские учреждения при Сумгайытском медицинском центре.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в TƏBİB.

Мужчина, 1986 года рождения и женщина, 1990 года рождения были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи, а подростки 2013 и 2008 годов рождения (мальчик и девочка) - в детскую больницу.

Состояние мужчины оценивается как стабильное, а остальных - средней степени тяжести.