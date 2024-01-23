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Кадры из гянджинской школы, где ученик получил ножевые ранения (ФОТО)

Происшествия Материалы 23 января 2024 12:35 (UTC +04:00)
Кадры из гянджинской школы, где ученик получил ножевые ранения (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - Как сообщалось, по информации, предоставленной Гянджа-Дашкесанским районным отделом образования, утром 23 января ученик 11-го класса средней школы имени М.П.Вагифа в городе Гянджа Рауль Рагимов получил ножевые ранения перед зданием школы, передает во вторник Trend.

Ученик был сразу доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

На место происшествия прибыли сотрудники Главного управления полиции города Гянджи и городской прокуратуры и провели соответствующие расследования.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении убийства Ф.Шабанов (2007 года рождения) был задержан и передан следствию.

Представляем кадры из школы, где произошел инцидент:

Кадры из гянджинской школы, где ученик получил ножевые ранения (ФОТО)
Кадры из гянджинской школы, где ученик получил ножевые ранения (ФОТО)
Кадры из гянджинской школы, где ученик получил ножевые ранения (ФОТО)
Кадры из гянджинской школы, где ученик получил ножевые ранения (ФОТО)
Кадры из гянджинской школы, где ученик получил ножевые ранения (ФОТО)
Кадры из гянджинской школы, где ученик получил ножевые ранения (ФОТО)
Кадры из гянджинской школы, где ученик получил ножевые ранения (ФОТО)
Кадры из гянджинской школы, где ученик получил ножевые ранения (ФОТО)
Кадры из гянджинской школы, где ученик получил ножевые ранения (ФОТО)
Кадры из гянджинской школы, где ученик получил ножевые ранения (ФОТО)
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