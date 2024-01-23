Кадры из гянджинской школы, где ученик получил ножевые ранения (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Как сообщалось, по информации, предоставленной Гянджа-Дашкесанским районным отделом образования, утром 23 января ученик 11-го класса средней школы имени М.П.Вагифа в городе Гянджа Рауль Рагимов получил ножевые ранения перед зданием школы, передает во вторник Trend.

Ученик был сразу доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

На место происшествия прибыли сотрудники Главного управления полиции города Гянджи и городской прокуратуры и провели соответствующие расследования.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении убийства Ф.Шабанов (2007 года рождения) был задержан и передан следствию.

Представляем кадры из школы, где произошел инцидент: