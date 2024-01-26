Носовую часть судна на Каспии затопило, пассажиры эвакуированы

БАКУ /Trend/ - Сегодня около 21:00 затопило носовую часть пассажирского теплохода «PS 173» в районе Буллы на Каспии, в 30 километрах от берега. К месту происшествия прибыли близнаходившиеся пассажирские суда «Гобустан» и «Гыз Галасы». Члены экипажа и пассажиры теплохода были эвакуированы.

Об этом Trend сообщили в ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO).

Отмечается, что в настоящее время угрозы жизни 25 пассажиров и 7 членов экипажа нет.

Судно «PS 173» было отбуксировано в сторону берега судном Caspian Spirit.