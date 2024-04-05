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Азербайджан
Происшествия
Сильный пожар в многоэтажке в Хырдалане (ВИДЕО)
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Материалы
5 апреля 2024 14:45 (UTC +04:00)
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Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Хырдалане в многоэтажном жилом доме произошел сильный пожар.
Новость обновляется
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пожар
Хырдалан
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Лента новостей
УЕФА выплатил азербайджанским клубам 648 тысяч евро
14:47 (UTC+04)
Общество
Материалы
Сильный пожар в многоэтажке в Хырдалане (ВИДЕО)
14:45 (UTC+04)
Происшествия
Материалы
Золотая медаль - это результат моей работы и работы моего тренера – победительница первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике
14:41 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане предложено расширить категорию получающих льготы многодетных семей
14:40 (UTC+04)
Общество
Материалы
Запад хвалит Армению за разворот от России
14:38 (UTC+04)
Армения
Материалы
Число активных налогоплательщиков в Азербайджане возросло
14:38 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Скончался представитель рода Джавад-хана Рза Джавадхани
14:37 (UTC+04)
Общество
Материалы
Армения привержена нормализации отношений с Азербайджаном - Никол Пашинян
14:28 (UTC+04)
Политика
Материалы
Kaspersky назвал число заблокированных переходов на фишинговые страницы о криптовалюте в Азербайджане (Эксклюзив)
14:20 (UTC+04)
ИКТ
Материалы
В Иране произошло три землетрясения подряд
14:14 (UTC+04)
Иран
Материалы
Удержание Армении Западом под своим влиянием задерживает подписание мирного договора с Азербайджаном - экс-посол
14:12 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане устанавливается правило перемещения культурных ценностей во время вооруженного конфликта
14:07 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане вырос оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения
14:05 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Qatar Airways
13:58 (UTC+04)
Общество
Материалы
Известный музыкант из Германии провел в Баку мастер-класс (ФОТО)
13:52 (UTC+04)
Культура
Материалы
Назван размер пошлины за выдачу пропускного удостоверения для деятельности такси в Азербайджане
13:44 (UTC+04)
Общество
Материалы
Одним из важных стратегических направлений для развития Азербайджана является использование альтернативных источников энергии - профессор
13:41 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
Доходы представителей СГБ Азербайджана за рубежом освобождаются от налогообложения
13:37 (UTC+04)
Общество
Материалы
Телеканал СВС в короткие сроки завоевал широкую зрительскую аудиторию в России (ВИДЕО)
13:27 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане доходы ряда лиц будут освобождены от налогообложения
13:26 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане расширяются обязанности военнослужащих
13:21 (UTC+04)
Общество
Материалы
Парламент Азербайджана принял в третьем чтении законопроект об объединении муниципалитетов
13:12 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане станет возможной приватизация средств спутниковой связи
13:07 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Алекпер Аскеров – создатель новых конструкций духовых инструментов (ФОТО)
13:01 (UTC+04)
Культура
Материалы
IRU об успехах и перспективах Среднего коридора
13:00 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Внесена ясность в вопрос об изменении в Азербайджане размера соцвыплат и пособий
12:56 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Джебраильском районе обнаружены боевые гранаты
12:46 (UTC+04)
Общество
Материалы
Стало известно, в каких случаях в Азербайджане может быть переназначена адресная социальная помощь
12:41 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Баку стартовал второй день соревнований Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
12:39 (UTC+04)
Общество
Материалы
Азербайджан становится транзитным узлом для Узбекистана благодаря Среднему коридору - посол
12:38 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Верховный суд Нахчывана назначается новый судья
12:32 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Верховный суд Азербайджанской Республики назначаются новые судьи
12:30 (UTC+04)
Общество
Материалы
В апелляционные суды Азербайджана назначаются новые судьи
12:26 (UTC+04)
Общество
Материалы
Тренд на понижение - Казахстан последовательно движется к целевой инфляции
12:26 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Создается рабочая группа по межпарламентским связям между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра
12:11 (UTC+04)
Политика
Материалы
Внесена ясность в вопрос оказания материальной помощи пенсионерам в Азербайджане
12:09 (UTC+04)
Общество
Материалы
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом
12:06 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Стала известна ситуация в переговорах Азербайджана и ВБ по новому проекту (Эксклюзив)
11:56 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
"Азеркосмос" намерен провести измерения параметров углекислого газа в атмосфере
11:47 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
Азербайджан имеет обнадеживающий процент растительного покрова в горных районах - "Азеркосмос"
11:46 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
Вкладывайте в Yelo Bank, получайте доход 11%!
11:35 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Пищевые патогены вновь активизировались - Теймур Мусаев
11:29 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Баку отметили 110-летие Мухтара Авшарова - богатое творческое наследие в театре и кино (ФОТО)
11:26 (UTC+04)
Культура
Материалы
Иранский самолет уже пять дней активно перевозит оружие в Армению (ФОТОФАКТ)
11:24 (UTC+04)
Политика
Материалы
SOCAR и "Татнефть" могут успешно сотрудничать по нескольким направлениям - эксперт
11:14 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Азербайджане определены критерии платежных инструментов малых сумм
11:12 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Назван объем льготных кредитов, предоставленных Фондом развития предпринимательства Азербайджана (Эксклюзив)
11:05 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Для оценки водных ресурсов Азербайджана подготовлена электронная карта
11:02 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Депутаты Милли Меджлиса обсуждают 22 вопроса
11:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
ЦБ Азербайджана утвердил "Правила осуществления платежных операций и платежных инструментов"
10:53 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Новый сезон соревнований Европейской гимнастики уже стартовал - Фарид Гайыбов
10:49 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президент Ильхам Алиев принял депутата Великого национального собрания Турции Мевлюта Чавушоглу (ФОТО)
10:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан относится к числу стран, подверженных риску глобальной засухи до 2040 года - ОАО "Азеркосмос"
10:43 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
В Агсу обнаружено значительное количество боеприпасов
10:31 (UTC+04)
Общество
Материалы
Платформа "Climate Change from Space" поможет успеху COP29
10:29 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
Основным источником информации для платформы "Climate Change from Space" был спутник Azersky-2 - Самеддин Асадов
10:27 (UTC+04)
ИКТ
Материалы
Спектакль азербайджанского театра открыл международный фестиваль в России (ФОТО)
10:18 (UTC+04)
Культура
Материалы
В воинских частях Азербайджана состоялись обобщающие заседания по итогам первого квартала (ФОТО)
10:10 (UTC+04)
Политика
Материалы
Минэнерго Азербайджана и ВБ обсудили ускорение проекта AZURE
10:03 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
ЕВРО-2025: Сборная Азербайджана по женскому футболу сегодня сыграет с Венгрией
09:53 (UTC+04)
Общество
Материалы
На заседании JARUS в Казахстане обсудят инициативы по регулированию использования беспилотных авиационных систем
09:34 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
В Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы
09:26 (UTC+04)
Общество
Материалы
В состав единого оператора транспортного сообщения по Среднему коридору может войти и Турция - вице-министр
09:11 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
ВС России предотвратили террористическую атаку
08:31 (UTC+04)
Россия
Материалы
США приветствовали шаги Израиля по гуманитарной помощи Газе
06:50 (UTC+04)
США
Материалы
Узбекистан увеличил импорт автомобилей
05:51 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
В Казахстане произошло землетрясение
04:52 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Сборная Кыргызстана по футболу улучшила позицию в рейтинге FIFA
03:54 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
США готовы изучить возможность отправки большего количества оружия в Украину - Блинкен
02:55 (UTC+04)
США
Материалы
Азербайджанский шахматист начал турнир в Торонто с ничьей
01:58 (UTC+04)
Общество
Материалы
Еще одно подтверждение авторитета Президента Ильхама Алиева в мире
01:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Южной Корее зарегистрирован первый торговый дом Узбекистана
00:58 (UTC+04)
Узбекистан
Материалы
США вынесут на голосование в СБ ООН проект резолюции по ядерному оружию в космосе
00:08 (UTC+04)
США
Материалы
Приведут ли новые правила в сфере такси к увеличению импорта автомобилей?
4 апреля 23:24 (UTC+04)
Общество
Материалы
S&P Global Ratings поделилось прогнозом по объему выпуска устойчивых облигаций в 2024 г.
4 апреля 23:15 (UTC+04)
Другие страны
Материалы
В Азербайджане проводится большая работа по переходу на "зеленую энергию" - депутат
4 апреля 23:11 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
На освобожденных территориях Азербайджана организуются курсы профподготовки
4 апреля 22:52 (UTC+04)
Общество
Материалы
Страны мира молчат в ответ на минный террор Армении против Азербайджана - мнение
4 апреля 22:34 (UTC+04)
Общество
Материалы
Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост главы МВФ
4 апреля 22:14 (UTC+04)
В мире
Материалы
О чем говорит звонок Блинкена Президенту Азербайджана? (Видеоинтервью)
4 апреля 22:12 (UTC+04)
Политика
Материалы
Гюнешь Абасова потрясена переменами в Баку: Мои родители в Беларуси расплакались (ВИДЕО, ФОТО)
4 апреля 21:56 (UTC+04)
Интервью
Материалы
Звонок Блинкена показал, что Азербайджан - главная сила на Южном Кавказе - мнение
4 апреля 21:41 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане состоялись мероприятия по случаю восьмой годовщины апрельских боев (ФОТО)
4 апреля 21:30 (UTC+04)
Общество
Материалы
Эльшад Гулиев о жеребьевке чемпионата Европы (ВИДЕО/ФОТО)
4 апреля 21:27 (UTC+04)
Общество
Материалы
Хидаят Гейдаров вошел в тройку в апрельском рейтинге спортсменов
4 апреля 21:23 (UTC+04)
Общество
Материалы
Самые яркие эмоции принесла завоеванная медаль - призер Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт"
4 апреля 21:13 (UTC+04)
Общество
Материалы
Названа главная цель российских борцов на турнире в Баку
4 апреля 21:06 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Турции задержаны лица, пытавшиеся нарушить общественную стабильность
4 апреля 21:04 (UTC+04)
Турция
Материалы
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила Президенту Ильхаму Алиеву
4 апреля 21:02 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанские гимнастки примут участие в международном соревновании в Словении
4 апреля 20:51 (UTC+04)
Общество
Материалы
Состоялся матч между футбольными командами ампутантов «Карабах» и «Нефтчи» (ФОТО)
4 апреля 20:49 (UTC+04)
Общество
Материалы
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Сенегала
4 апреля 20:43 (UTC+04)
Политика
Материалы
Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения подорвет нейтралитет - заявление МИД Турции
4 апреля 20:27 (UTC+04)
Политика
Материалы
Состоялись первые консульские консультации между МИД Азербайджана и Монтенегро
4 апреля 19:56 (UTC+04)
Политика
Материалы
Целеустремленно готовилась к первенству клуба "Оджаг Спорт" – победительница соревнований
4 апреля 19:38 (UTC+04)
Общество
Материалы
Жертвы армянского минного террора и НПО Азербайджана обратились к мировой общественности (ФОТО)
4 апреля 19:23 (UTC+04)
Общество
Материалы
Сельджан Махсудова вышла в полуфинал чемпионата Европы
4 апреля 19:11 (UTC+04)
Общество
Материалы
Армения создает опорные пункты наступательного характера на условной границе с Азербайджаном (ВИДЕО)
4 апреля 19:10 (UTC+04)
Политика
Материалы
Джейхун Байрамов провел обсуждения с Мевлютом Чавушоглу (ФОТО)
4 апреля 19:03 (UTC+04)
Политика
Материалы
Армянская драма: поверит ли Москва слезам?
4 апреля 18:43 (UTC+04)
Политика
Материалы
Состоится неформальная встреча президентов Казахстана и Узбекистана
4 апреля 18:08 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Мишустин озвучил планы РФ по судостроению
4 апреля 18:04 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Общая стоимость электронных закупок в Азербайджане выросла почти вдвое (ФОТО)
4 апреля 17:58 (UTC+04)
Экономика
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Определились соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на ЧЕ (ФОТО)
4 апреля 17:52 (UTC+04)
Общество
Материалы
Равняюсь на Зохру Агамирову – призер первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике
4 апреля 17:49 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Москве состоялась премьера фильма Мурада Ибрагимбекова "Русские путешественники в Африке" (ФОТО)
4 апреля 17:44 (UTC+04)
Культура
Материалы
Начато строительство автодороги Бёюк-шор-Пиршаги
4 апреля 17:39 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Города Аркадаг и Худжанд стали побратимами
4 апреля 17:35 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
Замгенпрокурора Туркменистана находится с рабочим визитом в Азербайджане (ФОТО)
4 апреля 17:31 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане изменен перечень должностных лиц, имеющих право на получение служебных паспортов - Указ
4 апреля 17:21 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ и ряд законов
4 апреля 17:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
Соревнования оставили самые приятные эмоции – призер Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике
4 апреля 17:15 (UTC+04)
Общество
Материалы
Страны ЦА, Азербайджан и Грузия рассмотрят вопросы авиационной безопасности
4 апреля 17:09 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Германия поддерживает проекты по разминированию в Азербайджане - посол
4 апреля 17:03 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев внес изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе"
4 апреля 16:58 (UTC+04)
Политика
Материалы
АЖД сообщила о десятикратном росте транзита нефтеналивных грузов
4 апреля 16:55 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Армения столкнется с большой катастрофой - комментарий
4 апреля 16:54 (UTC+04)
Политика
Материалы
Керим Велиев принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ (ФОТО)
4 апреля 16:53 (UTC+04)
Политика
Материалы
Франция является одним из главных препятствий на пути к миру между Азербайджаном и Арменией - политолог
4 апреля 16:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
АЖД увеличило транзит грузов за I кв. 2024 года
4 апреля 16:43 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
ФК "Карабах" получил от УЕФА выплату в размере 1,7 миллиона евро
4 апреля 16:40 (UTC+04)
Общество
Материалы
Али Асадов встретился с Президентом Конго Дени Сассу-Нгессо
4 апреля 16:36 (UTC+04)
Политика
Материалы
Политика, проводимая Италией, должна служить примером для Франции - МИД
4 апреля 16:24 (UTC+04)
Политика
Материалы
Мы переживаем исторические моменты в отношениях между Азербайджаном и Конго - Дени Сассу-Нгессо
4 апреля 16:24 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названы приоритетные направления сотрудничества минэнерго Азербайджана и АБР
4 апреля 16:22 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
Azercell продолжает делать инновационные решения доступными для своих абонентов
4 апреля 16:16 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Президент Международного паралимпийского комитета направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
4 апреля 16:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
Российские миротворцы начнут операции по разминированию в Ходжалы
4 апреля 16:03 (UTC+04)
Общество
Материалы
Накануне COP29 ожидается ввод в эксплуатацию фотоэлектрической системы на озере Бёюк-шор
4 апреля 15:58 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
Пресс-служба Президента Азербайджана прокомментировала телефонный разговор Президента Ильхама Алиева с Энтони Блинкеном
4 апреля 15:52 (UTC+04)
Политика
Материалы
В 36 процентах случаев разрывы мин произошли вследствие незаконных поездок на освобожденные территории - ANAMA
4 апреля 15:51 (UTC+04)
Общество
Материалы
Названы данные по экспорту смартфонов из Азербайджана в страны ЕС
4 апреля 15:48 (UTC+04)
ИКТ
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очень серьезно готовится к СОР29
4 апреля 15:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
Удача улыбнулась мне – победительница Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике
4 апреля 15:45 (UTC+04)
Общество
Материалы
Посол Франции признал, что его страна нарушила международные нормы
4 апреля 15:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане пострадавшие и члены семей жертв минного террора Армении, НПО, работающие в этой области, распространили совместное заявление
4 апреля 15:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан намерен участвовать во многих инвестиционных проектах в Конго
4 апреля 15:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Движение неприсоединения является более сильной организацией
4 апреля 15:33 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Среди направлений нашей внешней политики борьбы с неоколониализмом имеет особое значение
4 апреля 15:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
Парвиз Шахбазов и Евгений Жуков обсудили взаимодействие Баку и АБР по "зеленым" инициативам
4 апреля 15:28 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что между Конго и Азербайджаном установятся крепкие дружественные отношения
4 апреля 15:27 (UTC+04)
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Материалы
За 30 лет оккупации на территориях Азербайджана было закопано полтора миллиона мин – Вугар Сулейманов
4 апреля 15:25 (UTC+04)
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Материалы
"PASHA Holding" объявил о сотрудничестве с представительством ООН в Азербайджане в рамках COP29
4 апреля 15:22 (UTC+04)
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Материалы
Срок действия депозитной кампании с высокой процентной ставкой продлен
4 апреля 15:17 (UTC+04)
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Увеличился оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже
4 апреля 15:16 (UTC+04)
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Председатель Агентства Азербайджана по разминированию назвал число жертв мин
4 апреля 15:13 (UTC+04)
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Когда в руках аутиста звучит кяманча – как семья спаслась во время землетрясения (ФОТО)
4 апреля 15:08 (UTC+04)
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В Азербайджане ряду лиц не разрешат заниматься деятельностью такси
4 апреля 15:05 (UTC+04)
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Материалы
ЕБРР готов поспособствовать Азербайджану в проведении COP29 - Наталья Моуравидзе
4 апреля 14:58 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
Фиаско плана действий по ядерной программе: механизм контроля МАГАТЭ проигрывает в пользу Тегерана
4 апреля 14:49 (UTC+04)
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Монеты с надчеканами Гара Гоюнлу, Аг Гоюнлу, Сефевидов (ФОТО)
4 апреля 14:46 (UTC+04)
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Оператор IGB объявит ряд тендеров
4 апреля 14:39 (UTC+04)
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Наша задача – привлечение детей к спорту - председатель правления клуба "Оджаг Спорт"
4 апреля 14:34 (UTC+04)
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4 апреля 14:30 (UTC+04)
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Оператор IGB раскрыл объемы поставок газа за I квартал 2024 года
4 апреля 14:25 (UTC+04)
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От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Конго
4 апреля 14:25 (UTC+04)
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МККК проводит в Азербайджане мероприятия по повышению осведомленности о минной угрозе
4 апреля 14:24 (UTC+04)
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В Кяльбаджаре произошло землетрясение
4 апреля 14:16 (UTC+04)
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Могли выиграть у Азербайджана с еще большим счетом - главный тренер женской сборной Монтенегро по футболу
4 апреля 14:10 (UTC+04)
Общество
Материалы
В первых играх полуфинала Кубка Азербайджана по футболу было забито 7 голов
4 апреля 13:59 (UTC+04)
Общество
Материалы
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