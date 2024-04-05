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Сильный пожар в многоэтажке в Хырдалане (ВИДЕО)

Происшествия Материалы 5 апреля 2024 14:45 (UTC +04:00)
Сильный пожар в многоэтажке в Хырдалане (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Хырдалане в многоэтажном жилом доме произошел сильный пожар.

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