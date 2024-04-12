В Агдаме взорвалась мина, есть пострадавшие (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Агдаме произошел минный инцидент.
Как сообщает Trend, в связи с этим министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура и Агентство по разминированию распространили совместную информацию.
Противопехотная мина взорвалась 12 апреля 2024 года в агдамском селе Алиагалы, на территории, не очищенной от мин, недалеко от бывшей линии соприкосновения. В результате взрыва мины получили ранения ног Багиров Мирфаттах Багир оглу, 1965 года рождения, и Теймуров Хагани Аллахверди оглу, 1973 года рождения.
По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.
МВД, Генеральная прокуратура и Агентство по разминированию еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к предупреждающим указателям знаков минной опасности.
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