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В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, водитель погиб

Происшествия Материалы 1 мая 2024 15:23 (UTC +04:00)
В Кяльбаджаре перевернулся грузовик, водитель погиб

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - В Кяльбаджаре перевернулся грузовик.

Как сообщает в среду региональный корреспондент Trend, инцидент произошел в селе Яншаг Кяльбаджарского района.

Грузовой автомобиль марки Howa, за рулем которого находился Эмрах Уйсал, потерял управление, в результате чего грузовик съехал с дороги и упал в ущелье. Водитель погиб.

К месту происшествия были немедленно привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы Кяльбаджарского района.

Тело погибшего водителя было извлечено из автомобиля и передано по назначению.

По данному факту проводится расследование.

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