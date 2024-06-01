В мае за нарушение государственной границы Азербайджана задержаны 126 человек

БАКУ /Trend/ - Государственной пограничной службой Азербайджана в течение мая 2024 года продолжены меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-центре ГПС Азербайджана, в мае за нарушение государственной границы были задержаны 126 человек, из них 83 гражданина Азербайджана, 30 граждан Пакистана, 5 граждан Ирака, 3 граждан Ирана, 3 граждан Афганистана, один гражданин Непала и один гражданин России.

"В рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией 16 человек были задержаны при попытке пересечения государственной границы Азербайджана с фальшивой датой печати, фальшивым паспортом и чужим документом.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 809 человек, в отношении них приняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана были задержаны и переданы в соответствующие органы 316 разыскиваемых, Также задержаны 419 лиц, которым был запрещен выезд из страны, пресечен въезд 23 человек, которым запрещено въезжать на территорию Азербайджана.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявлено и изъято из оборота 178 килограммов 146 граммов наркотических средств и 225 таблеток с сильнодействующими наркотическими средствами.

В результате мер по борьбе с контрабандой была задержана контрабанда на общую сумму 2 миллиона 16 тысяч 964 манатов, в том числе лекарственные препараты, алкогольные напитки и табачные изделия.

Продолжаются мероприятия по организации надежной охраны государственных границ Азербайджана", - говорится в сообщении ведомства.

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