Пять работников судоремонтно-строительного завода "Зых" скончались от отравления газом (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:44)

БАКУ /Trend/ - Сегодня около 17:00 на плавучей верфи № 61 судоремонтно-строительного завода "Зых" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) при проведении ремонтных работ 5 сотрудников завода отравились газом.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении АSCO.

Было отмечено, что дежуривший на плавучей верфи Йолчуев Намик Али оглу, увидев, что 4 рабочих не подают голосов, вошел в насосный отсек балласта верфи, но также получил отравление газом.

На место была привлечена специальная бригада МЧС. Из насосного отсека были извлечены тела 5 человек – Сафаралиева Турала Шабаддин оглу, Шахбазова Орхана Заур оглу, Йолчуева Намика Али оглу, Агаева Тейюба Эйюб оглу, Мамедова Самида Абдулвахаб оглу.

Более подробная информация будет предоставлена после расследования причин инцидента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!