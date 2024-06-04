В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту смерти 5 работников завода - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту смерти 5 работников завода.

Как сообщили во вторник Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, по факту смерти 5 сотрудников завода на плавучей верфи № 61 судоремонтно-строительного завода "Зых" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) - Намига Йолчуева, Турала Сафаралиева, Самида Мамедова, Тейюба Агаева и Орхана Шахбазова возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Проведение предварительного расследования поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

"В настоящее время проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия совместно с соответствующими государственными органами, с назначением необходимых экспертиз по делу.

Обеспечивается полное, всестороннее и объективное расследование, общественность будет дополнительно проинформирована о его результатах", - говорится в сообщении ведомства.

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