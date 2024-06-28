Предотвращен ввоз в Азербайджан большой партии наркотиков через Каспийское море

БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных совместно Генеральной прокуратурой и Государственной пограничной службой Азербайджана, предотвращен ввоз в страну наркотических средств в особо крупном размере гражданами Ирана в нарушение государственной границы Азербайджанской Республики в Каспийском море.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на совместную информацию Генеральной прокуратуры и Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

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