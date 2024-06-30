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В Азербайджане из оборота изъято большое количество наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 30 июня 2024 10:50 (UTC +04:00)
В Азербайджане из оборота изъято большое количество наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: МВД Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В результате совместной спецоперации, проведенной сотрудниками МВД и Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, предотвращен незаконный оборот большого количества ввезенных контрабандой в страну наркотиков.

Как сообщили Trend в МВД и ГПС, в ходе мероприятия, проведенного полицией и пограничниками в Бейлаганском районе, был задержан ранее неоднократно судимый Адиль Тахмазов. У него и в его автомобиле обнаружено 180 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

На предварительном допросе Тахмазов заявил, что доставлял найденные у него наркотики по разным адресам города Баку через человека по имени «Хасан», личность которого устанавливается, из тайного места в Бейлагане, расположенном в приграничном районе, с целью заработать деньги.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, а задержанному по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продолжаются.

В Азербайджане из оборота изъято большое количество наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане из оборота изъято большое количество наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане из оборота изъято большое количество наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане из оборота изъято большое количество наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане из оборота изъято большое количество наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане из оборота изъято большое количество наркотиков (ФОТО/ВИДЕО)
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