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Офицер азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая

Происшествия Материалы 10 июля 2024 18:50 (UTC +04:00)
Офицер азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Офицер азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Подтверждаем информацию о гибели офицера азербайджанской армии Магеррамова Сейдуллы Садиг оглу в результате несчастного случая. По данному факту проводится расследование. Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

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