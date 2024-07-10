БАКУ /Trend/ - Офицер азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Подтверждаем информацию о гибели офицера азербайджанской армии Магеррамова Сейдуллы Садиг оглу в результате несчастного случая. По данному факту проводится расследование. Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

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