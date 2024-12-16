Судно с гражданами Азербайджана на борту подало сигнал тревоги в Керченском проливе

БАКУ /Trend/ - Судно, на борту которого находятся 13 человек из Азербайджана и Турции, оказалось в бедственном положении в Керченском проливе. Экипаж подал сигнал тревоги.

Как передает Trend, об этом ТАСС сообщили в Российском профессиональном союзе моряков.

"С нами связался экипаж судна Lady Fortune, которое принадлежит турецкому судовладельцу, ходит под флагом Сьерра-Леоне. Несколько дней назад они вышли из Керчи, должны были направиться в Турцию. Однако на данный момент это оказалось невозможно - вода практически закончилась, продовольствие также на исходе, при этом ситуация усугубляется техническим состоянием судна, сложными погодными условиями. Также их работодатель уже шесть месяцев не платит им зарплату", - отметили в профсоюзе.

На борту находятся 13 человек: один член экипажа является гражданином Турции, другие - граждане Азербайджана.

"Сейчас они находятся в Керченском проливе, подали сигнал бедствия, но он связан не с непогодой, а именно с тем, что они голодают. Так как экипаж не может связаться с международным профсоюзом моряков, они обратились к нам", - сообщили в российском профсоюзе моряков.

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