В Баку выявлен факт вмешательства в исторический облик памятника архитектуры

БАКУ /Trend/ - 9 января Бакинским региональным Управлением Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана был выявлен факт вмешательства в исторический облик памятника архитектуры местного значения под инвентарным номером 5595, расположенного по адресу: Ясамальский район, улица Ростроповичей, 19.

Об этом в четверг Trend сообщили в Госслужбе.

При осмотре памятника были выявлены незаконные работы по сносу. Работы по сносу были приостановлены совместно с приглашенными на территорию сотрудниками соответствующих государственных органов.

"Было вынесено предупреждение об устранении незаконного вмешательства.

Тем не менее, 19 января было обнаружено, что незаконные работы по сносу возобновились. В результате, совместно с Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана незаконные работы были снова приостановлены.

Продолжаются меры по приведению памятника в его первоначальное состояние",- говорится в сообщении Госслужбы.

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