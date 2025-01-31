В Агджабеди в результате взрыва ручной гранаты пять человек погибли, трое получили ранения (Обновлено)

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АГДЖАБЕДИ /Trend/ - Стали известны личности погибших и раненых в результате взрыва ручной гранаты в Агджабеди.

Как удалось выяснить Trend, в результате инцидента погибли Гулиева Фатима, Гулиев Бахруз, Мамедли Мухаммед, Мамедли Мурад и Гулиев Шамиль, а Мамедли Ульвия, Гулиева Айсун и Гулиев Натиг получили ранения.

ХХХ

12:45

АГДЖАБЕДИ /Trend/ - В Агджабеди в результате взрыва ручной гранаты пять человек погибли, трое получили ранения.

Как сообщает в пятницу местный корреспондент Trend, инцидент произошел в поселке Хиндарх.

Отмечается, что погибшие и раненые являются членами одной семьи.

По данному факту начато расследование.