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Районная прокуратура проводит расследование по факту взрыва ручной гранаты в Агджабеди

Происшествия Материалы 31 января 2025 12:58 (UTC +04:00)
Районная прокуратура проводит расследование по факту взрыва ручной гранаты в Агджабеди
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 31 января около 12 часов в районную прокуратуру поступила информация о взрыве в одном из домов, расположенном в поселке Хиндарх Агджабединского района, в результате которого пять человек погибли, трое получили ранения.

Об этом в субботу в ответ на вопрос Trend сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводится осмотр места происшествия и совершаются необходимые процессуальные действия.

По данному факту в прокуратуре Агджабединского района проводится расследование.

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