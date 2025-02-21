Подорвавшемуся на мине в Ходжалы ампутировали ногу (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Подорвавшемуся на мине в Ходжалы Наги Иманову ампутировали правую ногу ниже щиколотки.
Об этом местному корреспонденту Trend сообщили в Бардинском диагностическом центре, куда был госпитализирован пострадавший.
Сообщается, что жизнь Наги Иманова вне опасности.
Расследование по факту минного инцидента продолжается.
18:55 (GMT+4) В Ходжалинском районе произошел минный инцидент, есть пострадавший.
Как сообщает местный корреспондент Trend, ранения в результате взрыва мины получил участник Карабахской войны Наги Иманов.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи.
Точной информации о состоянии здоровья пострадавшего пока нет.
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