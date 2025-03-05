Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Баку потушен (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)

Новость обновлена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:44)

БАКУ /Trend/ - Пожар, произошедший на территории нефтеперерабатывающего завода в Низаминском районе Баку, был полностью потушен благодаря оперативным и необходимым мерам, принятым силами министерства по чрезвычайным ситуациям, что предотвратило его дальнейшее распространение.

Об этом в среду Trend сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Отметим, что на место происшествия были привлечены сотрудники полиции. Территория была взята под охрану, и принимались все необходимые меры безопасности.

Кроме того, на место пожара были направлены три бригады скорой медицинской помощи.

ХХХ

11:44

БАКУ /Trend/ - Пожар, произошедший на территории нефтеперерабатывающего завода в Низаминском районе Баку, был локализован в короткий срок благодаря оперативным и необходимым мерам, принятым силами министерства по чрезвычайным ситуациям, что предотвратило его дальнейшее распространение.

Об этом в среду ответ на запрос Trend сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

В настоящее время продолжается операция по полному тушению пожара.

Отметим, что на место происшествия привлечены сотрудники полиции. Территория взята под охрану, и принимаются все необходимые меры безопасности.

Кроме того, на место пожара направлены три бригады скорой медицинской помощи.

ХХХ

10:22

БАКУ /Trend/ - На горячую телефонную линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Низаминском районе города Баку.

Об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

"На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже", - говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции. Территория взята под охрану, и принимаются все необходимые меры безопасности.

Кроме того, на место пожара направлены три бригады скорой медицинской помощи.

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