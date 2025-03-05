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В Ходжавенде в результате разрыва ручной гранаты пострадал 1 человек

Происшествия Материалы 5 марта 2025 15:02 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 5 марта 2025 года в районе села Сос Ходжавендского района житель села Айбасанлы Физулинского района Садыгов Али Алахдар оглу, 2002 года рождения, получил ранение левой руки в результате разрыва ручной гранаты.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию.

По данному факту в Ходжавендской районной прокуратуре проводится расследование.

"Агентство по разминированию, МВД и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, не прикасаться к опасным предметам, внимательно относиться к предупреждающим знакам минной опасности", - говорится в сообщении.

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