В Агдере гражданское лицо подорвалось на мине

АГДЕРЕ /Trend/ - На территории Агдеринского района гражданское лицо подорвалось на мине.

По информации регионального корреспондента Trend, инцидент произошел на территории села Гырмызыкянд.

Так, житель села Юхары Гарадаглы Тертерского района Гусейнов Тельман Ахмед оглу подорвался на мине во время выпаса скота.

Тельман Гусейнов, 1978 года рождения, был госпитализирован в Бардинскую центральную больницу.

Сообщается, что у него ампутирована нога.

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