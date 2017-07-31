Закир Гаралов: По факту убийства армянскими ВС маленькой Захры создана следственно-оперативная группа

БАКУ /Trend/ - По факту гибели жителей села Алханлы Физулинского района Азербайджана - 51-летней Сахибы Аллахвердиевой и ее малолетней внучки Захры Гулиевой, в результате обстрела этого села из тяжелых артиллерийских орудий Вооруженными силами Армении, создана следственно-оперативная группа, сказал, выступая на сегодняшнем расширенном заседании коллегии в Генпрокуратуре, генеральный прокурор Закир Гаралов.

Закир Гаралов напомнил, что, грубо нарушив все нормы международного гуманитарного права и режим прекращения огня, ВС Армении 4 июля обстреляли из тяжелых артиллерийских орудий село Алханлы Физулинского района, в результате чего погибли двое - 51-летняя Сахиба Аллахвердиева и ее малолетняя внучка Захра Гулиева, а осколочное ранение получила 52-летняя Сельминаз Гулиева. Также была умышленно уничтожено личная собственность граждан. По всем этим фактам в Физулинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, и создана следственно-оперативная группа для выполнения безотлагательных следственных действий.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)